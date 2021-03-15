4714 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا 4 آلاف و714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و419 ألفا و455 حالة.وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية -على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 38 ألفا و426 حالة، وذلك عقب تسجيل 97 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.