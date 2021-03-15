دبلوماسي روسي: انسحاب موسكو من مجلس أوروبا يحرمها من التعاون في مجالات كثيرة

قال إيفان سولتانوفسكي الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس أوروبا، اليوم الاثنين، إن روسيا ستفقد فرص التعاون مع أوروبا في عدد من المجالات، كما ستنسحب تلقائيا من عدة اتفاقيات، في حال غادرت مجلس أوروبا.وأضاف الدبلوماسي الروسي، "توجد في ترسانة مجلس أوروبا، أكثر من 200 اتفاقية وبروتوكولات إضافية، تنظم مجموعة واسعة من المجالات، انضمت روسيا إلى 68 منها، وتعتبر أدوات تعمل لصالح بلدنا ومواطنيها".وأوضح ممثل روسيا الدائم أن الانسحاب من المنظمة سيؤدي إلى الانسحاب من الاتفاقيات تلقائيا، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل أيضا المشاركة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.