القضاء البوليفي يأمر بحبس الرئيسة السابقة احتياطيًا 4 أشهر

قالت رئيسة بوليفيا السابقة جانين آنييز، اليوم الاثنين، إن القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أشهر.كانت جانين آنييز -الرئيسة الانتقالية السابقة- قد اتهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس وتم اعتقالها.وقالت آنييز ـفي تعليق لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيةـ " يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة انقلاب لم يحدث قط"، واصفة اعتقالها بأنه "غير قانوني" وأنه "عمل تعسفي واضطهاد سياسي".وكانت النيابة البوليفية قد طلبت في وقت سابق أمس الأحد السجن ستة أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة ووزيرين من حكومتها بعدما أوقفوا السبت في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019.