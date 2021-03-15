العراق: 3 هزات أرضية تضرب قضاء خانقين في ديالى

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق اليوم الاثنين، حدوث ثلاثة هزات أرضية في قضاء خانقين من محافظة ديالى.وقالت الهيئة في تقرير - نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "الهزات سجلت فجر اليوم حيث بلغت قوة الأولى (2.6) درجة على مقياس ريختر وتبعد (5) كم جنوب شرق قضاء خانقين والثانية بلغت قوتها (3.6) درجة على مقياس ريختر وتبعد (11) كم جنوب شرق خانقين، بينما الهزة الثالثة بلغت قوتها (3.7) درجة وتبعد (6)كم جنوب شرق خانقين ".وأوضحت أن النشاط الزلزالي مازال مستمرًا في المنطقة، داعية جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة.