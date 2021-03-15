6604 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 6604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار المعهد -على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين- إلى أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 73 ألفا و418 حالة وفاة.جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الآن أكثر من مليونين و575 ألفا و604 إصابات.