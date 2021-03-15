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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابان تدرس إصدار شهادات تطعيم ضد كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:41 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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تدرس اليابان إصدار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، وسط تزايد الدعوات في الخارج لأنظمة تضمن سفر الأشخاص بأمان مرة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تارو كونو الوزير المسؤول عن جهود التطعيم في اليابان، قوله في جلسة برلمانية: "إذا طُلب ذلك دوليًا، يمكننا إصدار شهادات تطعيم"، مضيفًا أنه يمكن إصدار الشهادات من خلال أنظمة الإدارة الحكومية لتوزيع اللقاح.

وتعد ملاحظة كونو الأخيرة بمثابة تغيير من موقف سابق مفاده بأن اليابان لن تؤيد إصدار مثل هذه الوثائق، إلا أن تزايد الدعوات لمثل هذا النظام في الولايات المتحدة وأوروبا دفعه لدراسة هذا الأمر.

وفي شهر فبراير الماضي، بدا أن كونو استبعد فكرة استخدام شهادات لقاح كورونا لأغراض رسمية، بما في ذلك جواز سفر بالتطعيم يسمح بالسفر الدولي. وقال إن القيام بذلك يستبعد أولئك الذين لا يمكن تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 بسبب الحساسية.

وبدأت اليابان في طرح اللقاح الشهر الماضي، وكان العاملون في مجال الرعاية الصحية على رأس قائمة الانتظار.

ووصلت الدفعة الخامسة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي طورتها شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك صباح اليوم الاثنين إلى مطار ناريتا في مقاطعة تشيبا شرق العاصمة طوكيو.

ومن المتوقع أن تغطي أحدث شحنة من مصنع الأدوية في بلجيكا 216 ألف جرعة، مع أمبولة تحتوي على ست جرعات. وتخطط الحكومة اليابانية لتسليمها إلى حكومات المقاطعات لتطعيم 8ر4 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية الذين منحتهم طوكيو الأولوية في برنامج التطعيم.

ويشار إلى أن اليابان تخلفت عن دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في طرح اللقاح وسط نقص الإمدادات بسبب تأخر الإنتاج في مصنع فايزر وضوابط الاتحاد الأوروبي على الصادرات.

ولكن، نظرًا لأنه من المتوقع أن تتلقى اليابان عددًا من اللقاحات أكثر مما كان مقررًا في البداية بدءًا من الاثنين المقبل، تتوقع الحكومة المركزية تأمين وإرسال إمدادات كافية لتغطية العاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول 10 مايو المقبل.

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