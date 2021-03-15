550 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، 550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها 24 حالة وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 145 ألفا و929 حالة، تعافى منها 137 ألفا و141 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و550حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1437 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.