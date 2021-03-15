382 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 96 ألفا و17 حالة.وأفادت الوكالة -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)- بأنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1675 حالة.وكانت كوريا الجنوبية قد مددت إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين آخرين حتى 28 مارس.