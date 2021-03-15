مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والدولي.في عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "الجمهورية الجديدة"، قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مدينة «أسيوط الجديدة» ستغير وجه الحياة في قلب الصعيد وتخفف الاختناق في المدينة القديمة، ومساحتها 30 ألف فدان، وتخلق فرص عمل، وتمنع الهجرة إلى القاهرة، وستصبح جوهرة الصعيد، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة «المنيا الجديدة» ومساحتها 25 ألف فدان، وتضم مناطق سكنية وخدمية وسياحية وترفيهية، وترتبط بباقي المحافظات بشبكة طرق هائلة، القاهرة - أسوان ومدخل المنيا الصحراوي، و«الإسماعيلية الجديدة» الجاهزة للتسليم، بحدائقها وعماراتها وشوارعها ومساجدها والملاعب والمسجد والكنيسة، وتستوعب 700 ألف نسمة والمسافة بينها وبين الإسماعيلية القديمة 15 دقيقة عبر النفق الجديد، وأيضًا «بني سويف الجديدة» التي تتميز بموقع استثنائي، وسوف يصل سكانها إلى المليون، وفيها جامعة النهضة والجامع الكبير.وأضاف جبر أن العاصمة الإدارية الجديدة، يركز الإخوان الهجوم عليها وكأن بينهم وبينها ثأر! ولماذا «الغلّ» منها الذي وصل إلى درجة متقدمة من الجنون؟ ذلك لأن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون «درة» الدولة المصرية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتابع جبر أن «بورسعيد الجديدة» ستكون أول مدينة مليونية في سيناء، وتوفر 185 ألف فرصة عمل دائمة للشباب، وتتضمن صناعات في النظم الإلكترونية المتطورة بالخدمات المقدمة للسكان، وهناك أيضًا «العلمين الجديدة»، وتتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة من حيث ضخامة المشروعات، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، وهي العروس الجديدة على البحر المتوسط، و«المنصورة الجديدة» التي يجرى العمل فيها بسرعة كبيرة لتنهي أزمة الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق في الدقهلية، ومساحتها 14 كم على الطريق الساحلي، وسيتم ربطها بالمدينة القديمة بقطار كهربي ومليون شقة بالفرش ينتقل إليها سكان العشوائيات، وقبل ذلك كان من تتهدم مساكنهم يعيشون كاللاجئين في خيام الإيواء.وتساءل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن سبب «تركيز» الإخوان ومن معهم الهجوم على العاصمة الإدارية الجديدة، ولماذا تسبب لهم كل هذا الوجع والألم والضيق، وأصبحت عقدة نفسية مستحكمة، تصيب صاحبها بالهذيان واللوثة؟ وأجاب موضحًا: لأنها مدينة الانطلاق إلى المستقبل، فلا حياة للإخوان إلا في خراب البلاد، وتدهور أحوالها واستفحال مشاكلها، فهذه هي تجارتهم الرائجة منذ نشأتهم، "استثمار المشاكل"، والركوب فوق الأزمات، وحياتهم في العشوائيات والتكدس والحواري الضيقة، ينفثون سمومهم بين البسطاء، ويسممون أفكارهم ويغيبون عقولهم، ويزرعون بداخلهم الحقد والكراهية، وإذا كسرت مصر الطوق، حطمت مشروعهم، وإذا خرجت من أزمة صدرت لهم أزمات، وإذا توافرت السلع التموينية، أصابتهم بالجوع، فمشروع نهضتهم لا يرتفع إلا فوق الأنقاض، فكيف يشيِّد الرئيس عاصمة جديدة ستكون لؤلؤة عواصم العالم، وقاطرة تجذب الأقاليم المصرية إلى التطوير والتحديث!واختتم الكاتب الصحفي كرم جبر مقاله قائلًا إنها ستكون دولة جديدة سيخلدها التاريخ وهي درة مصر الجديدة، وهم يحفرون قبورا سيعلنها التاريخ، فالعاصمة الإدارية تجسد عظمة الإنجاز بالمسجد والكنيسة بالذات، عاصمة تحفظ اسم من شيدها في سجلات أعظم المدن في العالم، إنجاز كبير أصابهم بعقدة، فبثوا سموم الغلّ والكراهية.وفي عموه "صندوق الأفكار" بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "السقف الزمني..!"، قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" إنه طالب قبل ذلك بضرورة استغلال «مدة» المهلة، التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأجيل تعديلات الشهر العقاري حتى نهاية يونيو 2023، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لجموع المواطنين، الراغبين في تسجيل عقاراتهم، خلال تلك الفترة، على غرار ما حدث في مصالحات مخالفات البناء.وأضاف سلامة أن تصريحات الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، التي نشرتها «الأهرام» منذ عدة أيام، أشارت إلى تطورات إيجابية كثيرة حدثت في هذا الإطار، حيث أكد وضع سقف زمني لإنهاء عملية التسجيل للمواطنين، وتذليل أية عقبات قد تعترضهم خلالها، وأوضح الدكتور ياقوت أنه تقرر تشكيل لجنة لتيسير مراحل تسجيل العقارات في الشهر العقاري، وأن تتولى هذه اللجنة متابعة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والسجل العيني، لسرعة إنهاء الإجراءات، واقتراح أي تعديلات لازمة لتيسيرها بما يتفق وأحكام القوانين ذات الصلة.وأعرب سلامة عن تمنيه أن تقوم مصلحة الشهر العقاري بوضع خطة متكاملة في أسرع وقت ممكن، والإعلان عنها في إطار حملة دعائية، وإعلانية، وتوعوية، لتوضيح خطوات تسجيل العقارات خلال «مدة» المهلة المقررة، والمزايا التي سوف يستفيد منها المواطن في أثنائها، على أن تتضمن الخطة «السقف الزمني» المحدد لإنهاء عملية التسجيل لكل عقار، والرسوم «المقطوعة» المقررة عليه.وتابع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة أنه تحدث مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وهو شديد الحماس لإطلاق هذه الخطة، معربًا عن اعتقاده أن الخطة سوف يتم الإعلان عنها قريبًا، في إطار رؤية الدولة للقضاء على العشوائيات، وتعظيم الاستفادة من ثروة مصر العقارية.وفي عموده "من آن لآخر" بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان "عظمة المرأة المصرية.. تفضح التقارير المشبوهة"، قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" إنه لا يجد من الكلمات ما يوفي حق المرأة المصرية والتي تعد نموذجًا للعطاء، وعنوانًا للتضحية من أجل الوطن، وجاءت مواقفها الشريفة سواءً لصالح الأسرة أو لصالح الوطن لتزين مسيرتها وتكشف عن معدنها الحقيقي والنفيس في التصدي لكافة أشكال التحديات والتهديدات التي واجهت الدولة المصرية.وأضاف توفيق: "إذا كنا نحتفل بأيام وأعياد المرأة، واقتراب عيد الأم، فلا يجب أن ننسى أو نتجاهل دور وتضحيات وإنجازات عظيمات مصر اللائي قدمن وأعطين بسخاء لصالح هذا الوطن، وتحملن الصعاب والظروف القاسية وكن دائمًا نبض الوطن".وأشار توفيق إلى أن المرأة المصرية أو الأم المصرية قامت بدور تاريخي في حماية الوطن من التهديدات والمؤامرات والمخططات، ووقفت مواقف تاريخية مؤازرة للدولة المصرية في أصعب مراحل تاريخها، لقد قدمت المرأة المصرية التضحيات تلو الأخرى، قدمت الشقيق والزوج والابن، وهو فلذة الكبد، وجار القلب، وساكن الفؤاد، لكن ليس هناك أغلى من الوطن.ولفت توفيق إلى أن "مشاهد عظيمة جسدتها المرأة المصرية على مر العصور، لكن لا أنسى موقف المرأة المصرية في 30 يونيو 2013 عندما حانت لحظة إنقاذ الوطن وتحريره من يد الجماعة الإرهابية العميلة والخائنة، أدركت أن مصر تتعرض للخطر، وتواجه مؤامرة، فانتفضت ووقفت أمام كل قوى الشر، معلنة أن مصر ستبقى رغم أنف المتآمرين، ونجحت مع شعب مصر العظيم في استعادة الوطن، والحفاظ على هويته وأرضه وكرامته".وتابع توفيق أن المرأة المصرية لم تشهد اهتمامًا وتكريمًا وانحيازًا بشكل غير مسبوق إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص دائمًا على الإشادة بما قدمته لوطنها وأسرتها، حتى أنه يوجه لها الشكر في العديد من المناسبات، وكونها من ربت وسهرت وأعدت شابا صالحا، جاهزًا لخدمة وفداء وطنه، ولا يخفى على أحد أن المرأة المصرية نالت حقوقا غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، إيمانا بدورها وما قدمته وما تستحقه وما هي أهل له، فأصبحت هي الوزيرة والمحافظة والقاضية والنائبة في البرلمان، حتى وصل عدد النائبات في مجلسي النواب والشيوخ إلى رقم غير مسبوق، لتثبت المرأة المصرية أنها عمود المجتمع، وسر قوته وتقدمه، وأيضا الحفاظ على الوطن، ولا تقل بأي حال من الأحوال عن عطاء الرجال، بل أحيانا نقول سيدة عظيمة بـ100 رجل، وما أكثرهن في المجتمع المصري.