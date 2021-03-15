استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة

أوضحت الدكتورة آلاء فوزي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، في لقائها بالمشاركين ضمن فعاليات برنامج "إستراتيجية الأمن القومي" الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، أن القوى الذكية ضرورة يجب توظيفها بشكل صحيح يحقق مصالحها ويحافظ على مكتسباتها، فإذا لم تَعرف حجم قوتك والطريقة الأمثل لتوظيفها، فمن المنطقي ألا تنتظر من الآخرين أن يخبروك بها.وأضافت أن تراجع دور الحروب والقوة العسكرية يعد أحد أبرز ملامح العقود المقبلة، فاستخدام القوة العسكرية سيكون عالي الكلفة في الألفية الجديدة، فشعوبها تبحث عن الرفاهية وليس عن المجد، لأن طبيعة الشعوب المعاصرة تركن إلى السلام والأمن والاستقرار وتختلف عن الشعوب السابقة، مبينة أن مصادر القوة الناعمة للدولة تكمن في جاذبيتها الثقافية وقيمها السياسية المثالية، وسياستها الخارجية الإيجابية.وأشارت إلى مفهوم القوة الذكية التي تجمع أو توازن بين مصادرها الناعمة والصلبة عند صياغة السياسة الخارجية للدولة، فهى تتطلب أولا إدراك أن القوة الصلبة ضرورية ولكن تعظيم تحقيق المصلحة القومية قد يحتاج إلى المزج بين القوتين.وفي نفس السياق، أكد اللواء أحمد يسري على ضرورة بحث المجتمع الدولي عن مسئولياته الجماعية فى مواجهة الإرهاب الذى بات يشكل أخطر أنماط الجريمة الدولية المنظمة العابرة للحدود، بما فى ذلك معالجة بؤر التوتر والاضطراب الإقليمى فى بلدان الجوار وضمان تسوية مستدامة للنزاعات والحروب، واستخدام حروب الجيل الرابع والخامس وزعزعة الاستقرار العربي في المنطقة.وشدد على أن الإرهاب لا دين له، وأن الإرهاب لغته الخيانة، وهو ما يزيد الشعوب العربية إصرارا وتماسكا على مواجهة ودحر الإرهاب، ومستعرضًا الإرهاب وأنماطه وأسبابه موضحًا أن ظاهرتا التطرف والإرهاب هما التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالمي والدولي بعد أن بات لا يفرق بين دول أو مجتمعات نامية وأخرى متقدمة.