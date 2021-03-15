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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:28 ص
مسرحية ولاد البلد
مسرحية ولاد البلد
ايهاب مصطفى
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يواصل فرع ثقافة قنا تقديم العرض المسرحي "ولاد البلد" تأليف د. مصطفى سليم، وإخراج الفنان محمد الشرقاوي على مسرح قصر ثقافة قنا لليوم الثالث على التوالي.

العرض من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح بطولة نخبة من الشباب، يتناول العرض عدة قضايا مختلفة من خلال لوحات فنية تتضمن "تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية الجديد، تهجير الأقباط، الهجرة غير الشرعية، بطولات الجيش المصري"، وذلك في حضور جماهيري مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

عقد بیت ثقافة الحریة بالمعنی محاضرة بعنوان "فن کتابة السیناریو السینمائی"، وعرف محمد صالح البحر، السیناریو بکونه نص مکتوب الهدف منه شرح قصة الفیلم، وجاءت فکرة کتابته من أجل وضع هیکل ثابت لقصة الفیلم المراد تصویره، ثم تحدث عن خصائص السیناریو وطریقة کتابته، والخطوات اللازمة للکتابة، وأوضح أهم أشکال کتابة السیناریو وهما الطریقة الفرنسیة والطریقة الأمریکیة.

عقد قصر ثقافة الطفل بقنا محاضرة بعنوان "تنمية موهبة الطفل المسرحية" وأكد محمد المعتصم، على أهمية اشراك الطفل في الأنشطة المسرحية لما لها فائدة في إصلاح الطفل وتعليمه مباديء مجتمعية لينشا نشأة صحية سليمة يفيد مجتمعة ونفسه، ومن خلال نشاط المسرح يتم تدريب الطفل علي النطق الصحيح للكلمات والألفاظ وتدريبه علي التحكم في حركته خصوصا للاطفال الذين لديهم فرط حركه كما يهتم بمضمون المسرحية من سلوكيات وأخلاقيات لابد أن ترسخ في وجدانه لتكوين شخصيته.
«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا
«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا
«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا
«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا
«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا
«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

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