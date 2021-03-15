تزامنًا مع تذكار رحيله.. محطات في حياة القمص عبد المسيح المسعودي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد رحيل القمص عبد المسيح المسعودي البراموسي الصغير أمين مكتبة دير البراموس.وروي ماجد كامل الباحث في التراث القبطى قائلاٍ: يمثل الراهب القمص عبد المسيح المسعودي البراموسي الصغير أهمية كبيرة في تاريخ الدراسات القبطية بصفة عامة ؛ ولقد لقب بالصغير تمييزا له عن عمه القمص عبد المسيح المسعودي الكبير.وتابع: ولد القمص عبد المسيح المسعودي الصغير نفسه عام 1848 ؛وهو ينتمي إلي عائلة المسعودي الشهيرة بالشيخ مسعود بطهطا، ولقد اشتاقت نفسه إلى حياة الرهبنة عام 1874؛ أي وقت كان عمره لا يتجاوز 26 سنة تقريبا؛ فتوجه إلى دير البراموس.وتابع: وفي الدير قام بتعليم نفسه اللغات الإنجليزية والفرنسية والحبشية والعبرية؛ إضافة إلى مبادئ اللغتين السريانية واليونانية فضلا عن اللغة القبطية.وتابع: ونظرا لعشقه الشديد للقراءة والبحث والاطلا ؛ عينه رئيس الدير أمينا لمكتبة دير البراموس؛ حيث عكف على دراسة المخطوطات الموجودة في الدير مع العمل على تحقيقها ووضع الحواشي والتعليقات عليها؛ ولقد ذكر لي أحد رهبان دير البراموس العامر أنه لم يخلو كتاب أو مخطوط موجود في الدير من الكتابة والتعليق عليه.وأضاف: لقد بلغت دقته العلمية أنه قام بمقارنة خريطة لأورشليم قام بعملها مستكشف إنجليزي؛ مع عشرات الخرائط، بدقة متناهية معتمدا على خبرته الشخصية حين زار مدينة القدس وكتب ملاحظاته بوعي ويقظة.وتابع: استمر القمص عبد المسيح المسعودي في الكتابة والبحث والتأليف حتى تنيح في 15 مارس 1935 عن عمر يناهز 87 عاما تقريبا؛ قضى منها في الرهبنة حوالي 61 عاما تقريبا.واستكمل: لقد ترك القمص عبد المسيح المسعودي للمكتبة القبطية 12 كتابا تعتبر من أمهات الكتب والمراجع حتى أنه يوجد منها نسخ في المكتبة العامة في نيويورك ضمن كتب كبار العلماء والمشاهير في علوم القبطيات.