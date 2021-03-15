إصابة 5 عمال فى انقلاب توك توك ببنى سويف

أصيب 5 عمال، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب توك توك بقرية الشناوية بمركز ناصر ببنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارتين إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم" عمر محمد حماد 35 سنة، مصابا باشتباه كسر بالضلوع، محمود عبد العال طلبه 33 سنة مصابا باشتباه كسر بالضلوع، رمضان محمد قياتي 40 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، أشرف زيدان طه 37 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة، رمضان عبد العزيز 38 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم والذراع اليمني وجميعهم مقيمون بقرية الشناوية."تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.