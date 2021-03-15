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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد استشهاد القديس «ديسقورس»

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:45 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بعيد استشهاد ديسقورس في زمن العرب.

ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: «في مثل هذا اليوم استشهد القديس ديسقورس في زمن العرب، وكان من مدينة الإسكندرية، وحدث له ما دعا إلى خروجه من دين آبائه ودخوله في دين العرب ومكث كذلك مدة من الزمان».

وتابع: «فلما قرأ كتاب أخته بكى بكاءًا مرا، ولطم وجهه ونتف لحيته ثم قام مسرعا وشد وسطه بزنار، وصلى متضرعًا بحرارة، ورشم نفسه بعلامة الصليب، وخرج يسير في المدينة وأبصره الناس على هذه الحال فاقتادوه إلى الوالي».

وواصل: «فهدده كثيرًا وضربه ضربًا موجعًا، فلم يرجع عن رأيه، فأودعه السجن، وأرسل الى ملك مصر يعرض عليه حالته أمره فان أطاع وهبه هبات جزيلة، وإلا فيحرقه».

وأكمل: «فأمر بحرقه، فحفروا له خارج المدينة حفرة كبيرة، وملأوها بالحطب وأوقدوها، ولما علا لهيبها فى طرحوه فيها بعد أن ضربه أهل البد ضربًا موجعًا وطعنوه بالسكاكين فنال إكليل الشهادة».

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