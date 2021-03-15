رسائل تهنئة بعيد الأم فى 2021

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، الذي يعتبر فرصة تتجدد كل عام للتعبير عن المشاعر والحب تجاه الأم، ففضلًا عن تقديم هدية خاصة بتلك المناسبة يمكن إدخال المزيد من السعادة على قلوب الأمهات أو الجدات برسائل تهنئة بها عبارت وكلمات تصف مدى التقدير والحب لهن ليستيقظوا من النوم عليها ويشعروا بالسعادة.تقدم الدستور اليوم باقة من أجمل رسائل التهنئة بعيد الأم والتي قد تدخل عليها البهجة وترسم الابتسامة على وجه الأمهات.- أنا قطعة من قلبك وانت كل القل يا أمي.- هي أمي وأمني وأماني وإيماني وأمتي واطمئنانى اهداء لأعظم وأجمل وأغلى امرأة في عيني بالوجود.- أمي لا تئن القلوب إلا إليكى ولا تلين الصخور إلا لحنانك، انت الحب، والجنة تحت قدميكى، أحبك أمي.- عذرا أمي أنت لستي الأغلى في حياتي بل أنتي كل حياتي.- كل ما تمر سنة ويجيي عيدك أدعي ربي بالسنة الجاية تبقيلي وابقي في حضنك.- أمي دنيتي معاكي حلوة وعلى شفاهي إنتي اجمل غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر هديكي عمري هدية.- أمي في لحظة تشعرين أنك شخص في هذا العالم، بينما هناك شخص يشعر أنك العالم بأسره، كل عام وأنت عالمي.- أروع القلوب قلبك، وأجمل الكلام همسك، وأحلى ما في حياتي أنتي يا أمي، كل عام وأنتي بخير.- كل ما أنا عليه وكل ما أملك، أدين لكي به، كل عام وأنت تنيري حياتي.- إلى أجمل أم في الكون كل عام وأنت بخير.- أمي لا أتصور حياتي بدونك، العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني وجودك، كل عام وأنتي بخير.- احترت بيومك اهديكي إيه، عمري اللى عشتيه، ولا قلبي اللى علمتيه الحب كل سنة وانتى بخير.- أمي كل عام وأنتى أعز الناس كل عام وأنتى أحن القلوب كل عام وأنتى نور الحياة.- مهما أهديتك يا أمي من ورود وهدايا فلن يوفي حقك عليا ولن يصف حبي لكى أنتى أغلي من أثمن هدية.- بحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكى يا أغلي من عرفت بعمري وحياتي.- ماما أنت بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك، ولو أقدر لأهديتك عمري.- مرت سنة بكل ما فيها، وجت سنة أحلى ما فيها، إنك لسه معايا فيها.- أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة واحتفل بيومك كل سنة.- باقة ورد من حديقة قلبي أنثرها بين كفيك وأقول لكي بحبك يا أمي.