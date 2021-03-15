مرشح لعضوية مجلس الصحفيين: تحويل السيارات للغاز بكارنية النقابة

أعلن أسامة شحاتة نائب رئيس تحرير جريدة المساء والمرشح لنقابة الصحفيين فوق السن رقم 6، موافقة شركة غازتك على تحويل السيارات للزملاء الصحفيين بكافة أفرعها على مستوى الجمهوريه من خلال كارنية نقابة الصحفيين.وقال شحاتة، إن ذلك سيكون بتسهيلات منها التقسيط بدون مقدم وبدون فوائد على 12 شهر، وإمكانية التقسيط دون مقدم لمدة 48 شهر بفائدة بسيطة.وأشار إلى منح 200م غاز هدية في حالة السداد الفوري.