«محامىّ السويس» تعقد أولى اجتماعات صندوق التكافل.. غدا

تعقد نقابة المحامين بالسويس أولى اجتماعات صندوق التكافل والرعاية الصحية، غدا الثلاثاء، بمقر النقابة الفرعية.ويعقد الاجتماع في تمام الواحدة ظهرًا، وذلك لمناقشة كيفية الاستعداد والتحضير لأولى أنشطة صندوق التكافل وعمل التجهيزات اللازمة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.يشار إلى أن النقيب الفرعي أشرف فاروق، رئيس الصندوق، وأمين صندوق النقابة الفرعية سمير عبد ربه مشرف عام له.