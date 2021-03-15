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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ماركل تتسبب فى استقالة مذيع أشهر برنامج بريطانى

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:54 ص
ماركل ومورجان
ماركل ومورجان
سلمى بدر
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا عن المذيع البريطاني الشهير "بيرس مورجان" مقدم البرنامج الصباحي "Good Morning Britain" صباح الخير بريطانيا، الذي قام بتقديم استقالته بعدما آثار غضب العديد من البريطانيين بسبب تعليقاته الساخرة والمثيرة للجدل حول ما جاء في تصريحات ميجان ماركل خلال حوارها الأخير مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.

وأثارت هذه التعليقات غضب عدد كبير من المشاهدين الذين أرسلوا شكاوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية بلغت نحو 41 ألف شكوى بتوقيع أصحابها وهي ثاني أكبر عدد من الشكاوى تتلقاه الهيئة خلال 17 عامًا في تاريخها، لتنتهي مسيرة ست سنوات من عمل مورجان في البرنامج الذي كان يقدمه مع المذيعة سوزانا ريد.
بيرس مورجان
بيرس مورجان
وكان مورجان قد هاجم في برنامجه الصباحي دوقة ساسيكس الأميرة ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري بعد حديثها مع المذيعة العالمية أوبرا وينفري بقسوة وسخر من تصريحاتها ووصفها بالكاذبة والمخادعة وأنه لا يصدق كلمة واحدة مما قالته حول صحتها العقلية ورغبتها في الانتحار وادعائها برفض مسئولين في قصر باكنجهام مساعدتها.
ووجه لها رسالة من خلال برنامجه قائلا: "لمن ذهبتِ؟ ماذا قالوا لكي؟ أنا آسف، لأني لا أصدق كلمة مما قالته وأعتقد أن حقيقة شنها هذا الهجوم على عائلتنا الملكية، هو أمر وضيع وأنا قلقي الحقيقي يكمن في عدم تصديق أن ميجان قد قصدت أحد كبار أفراد الأسرة الملكية، وطلبت المساعدة بعد شعورها بميول انتحارية ثم قيل لها لا يمكنك الحصول على مساعدة، لأن ذلك يعطي نظرة سيئة عن العائلة".

ثم نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أطلق فيها على ميجان ماركل اسم "الأميرة بينوكيو" في إشارة إلى هذه الشخصية الخيالية التي كان يطول أنفها بسبب الكذب، وقد أثارت هذه التعليقات غضب "مؤسسة مايند" الخيرية التي تعتنى بالصحة العقلية، وشريكة القناة في حملاتها حول الصحة العقلية.

وقالت المؤسسة في بيان لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبيان تليفزيوني أيضًا: "تصريحات المذيع مخيبة للآمال فعندما يطلب الناس المساعدة أو يرغبون في مشاركة تجاربهم الصعبة مع الآخرين ينبغي أن يعاملوا بكرامة واحترام وتعاطف".

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