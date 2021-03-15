«المحامين» تعقد جلسة حلف يمين قانونية لـ9 نقابات فرعية.. اليوم

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف يمين، اليوم الإثنين الموافق 15 مارس، للنقابات الفرعية بـ"أسوان ـ قنا ـ الأقصر ـ سوهاج ـ جنوب أسيوط ـ شمال أسيوط ـ الوادي الجديد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء"، وذلك في مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس.وتعقد الجلسة برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.