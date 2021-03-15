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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 7 أطنان ونصف حنة حمراء منتهية الصلاحية فى البحيرة

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:06 ص
ضبط حنة منتهية الصلاحية
ضبط حنة منتهية الصلاحية
البحيرة معوض هويدى
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة والتأكد على هيبة الدولة ومراجعة جميع السلع الغذائية المختلفة وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين عن تحرير 9 مخالفات تموينية منها ضبط 800 كرتونة حنة حمراء باجمالى وزن 7.600 طن منتهية الصلاحية فى مخزن مواد غذائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8 مخالفات محلات جزارة عرض وبيع لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كمية اللحوم مقدارها 25 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لتقرير الطب البيطري.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها وتحرير محاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.
ضبط حنة منتهية الصلاحية
ضبط حنة منتهية الصلاحية
ضبط حنة منتهية الصلاحية
ضبط حنة منتهية الصلاحية

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