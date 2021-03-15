ضبط 7 أطنان ونصف حنة حمراء منتهية الصلاحية فى البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة والتأكد على هيبة الدولة ومراجعة جميع السلع الغذائية المختلفة وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين عن تحرير 9 مخالفات تموينية منها ضبط 800 كرتونة حنة حمراء باجمالى وزن 7.600 طن منتهية الصلاحية فى مخزن مواد غذائية.كما تمكنت الحملة من ضبط 8 مخالفات محلات جزارة عرض وبيع لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كمية اللحوم مقدارها 25 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لتقرير الطب البيطري.وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها وتحرير محاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.