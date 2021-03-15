مسئول تركى: أردوغان غير سعيد بتجاهل بايدن

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرأب الصدع في العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قابلها حتى الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن بالصمت التام.وبعد مرور شهرين تقريبا على توليه منصبه رسميا، لم يتصل بايدن بأردوغان حتى الآن، ما يعتبره العديد من المسئولين الأتراك مؤشرا مثيرا للقلق، ووفقا للوكالة فإن الفتور في العلاقات التركية الأمريكية جاء نتيجة الخلافات حول سوريا، والتعاون التركي مع روسيا، وأخيرا التدخلات البحرية التركية في شرق المتوسط، التي وصفها مسئولون أمريكيون بأنها مزعزعة للاستقرار.فيما قال مسئول حكومي تركيا بارزا، رفض الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف، في تصريحات لـ"أسوشيتد برس"، إن أردوغان ليس سعيدا بهذا الأمر، في إشارة إلى صمت بايدن الذي طال.وفي حين يرى البعض أن بايدن، الذي تحدث عن استعادة التحالفات الدولية والعلاقات التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي، ستكون له مصلحة في إعادة بناء العلاقات مع تركيا ومحاولة سحبها بعيدًا عن دائرة نفوذ روسيا، إلا أن محللين يؤكدون أنه من الصعب للغاية إعادة ضبط العلاقة، بالنظر إلى مجموعة من القضايا الخلافية بين الدولتين، في مقدمتها قرار تركيا الحصول على نظام S-400 الروسي المتقدم المضاد للطائرات، والذي تقول واشنطن إنه يشكل تهديدًا لحلف ناتو وبرنامج الطائرات المقاتلة الأمريكية F-35.وقالت ميرف طاهر أوغلو، من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له: "سيكون من الصعب على أردوغان التراجع عن نظام الدفاع الروسي، لأنه قام بصفقة كبيرة، وسوف يكون لذلك نتائج على استقلال القرار الجيوسياسي التركي".