الحبس الاحتياطى أربعة أشهر لرئيسة بوليفيا السابقة

أعلنت الرئيسة الانتقاليّة السابقة لبوليفيا جانين أنييز التي اعتُقِلت واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، أنّ القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدّة أربعة أشهر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.وبعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيّة، كتبت أنييز على تويتر "يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة انقلاب لم يحدث قط".