باكستان تسجل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 607 آلاف و453 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الإثنين- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و537 حالة وفاة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1307 أشخاص، ليبلغ إجمالي المتعافين منذ بدء الجائحة 571 ألفا و878 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 22 ألفا و38 شخصا.