قصات الشعر القصير موضة ربيع 2021



تحب كل امرأة أن تغير إطلالتها مع الوقت حتى قصة شعرها ولونه وتتفنن في الظهور بشكل جديد كل مرة، لذا تقدم اليوم مروة القاضى، خبيرة الموضة، العديد من قصات الشعر القصير موضة موسم فصل الربيع لعام 2021، تتماشى مع جميع الشخصيات سواء الكلاسيكية أو الجريئة.



قصة الكاريه البوب

قصة الكاريه البوب

قصة شعر الكاريه البوب من أكثر قصات الشعر موضة لموسم فصل الربيع لعام 2021، سواء كانت قصيرة أو طويلة أو بطول متفاوت بين الجانبين.

قصة الكاريه اللوب



قصة الكاريه اللوب

من أكثر صيحات قصات الشعر انتشارًا بين السيدات، ولكن يجب أن تكتمل الإطلالة بلوك عصري ومكياج جريء نوعا ما؛ لإبراز جمال الوجه.



قصة الكاريه المدرج

قصة الكاريه المدرج

من أكثر قصات الشعر المنتشرة بين مدونات الموضة، وتتماشى مع الإطلالات النهارية العملية، أو الإطلالات المسائية الرسمية فهى تعطى شيئًا من التنوع.



قصة الكاريه القصير المستقيم

قصة الكاريه القصير المستقيم

قصة شعر قديمة جدًا ولكنها تتربع على عرش الموضة كل عام، خاصة في فصلي الربيع والصيف، يمكن اعتمادها بشعر مبلل لإطلالة أكثر عصرية مع مكياج لافت.

قصة الكاريه المموج



قصة الكاريه المموج

من أكثر قصات الشعر جاذبية وأنوثة وتضيف المزيد من التجديد على الإطلالات، سواء النهارية العملية أو المسائية في السهرات والحفلات، ويتم اعتمادها مع مكياج ناعم وبسيط بلوك فرنسي.



قصة الكاريه المشفرة