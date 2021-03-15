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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنازة والدة وزير الداخلية التركى تنتهك قواعد التباعد الاجتماعى

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:29 ص
وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي
أمينة ذكى
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لفتت جنازة والدة وزير الداخلية التركي"سيرفيت سويلو" الانتباه في إسطنبول لانتهاكها إرشادات واجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا، حسبما أفادت قناة T24 الإخبارية.

وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر الإنترنت أشخاصًا متجمعين معًا في ساحة مسجد إسطنبول-غازي عثمان باشا المركزي قبل دفن والدة وزير الداخلية التركي في مقبرة أيوبسلطان، بينما يحذر مسؤولو الصحة في تركيا من أن اسطنبول من بين المقاطعات العالية الخطر بسبب كورونا، كما حذرت السلطات الصحية في اسطنبول بأن لا يتعدى الحضور في أي جنازة في اسطنبول عن 30 شخصا فقط.

وقدم المسؤولون الأتراك تعازيهم إلى سليمان صويلو وزير الداخلية بعد الإعلان عن نبأ وفاة والدته، وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهور، ونائب الرئيس فؤاد أوقطاي من بين كبار المسؤولين الحاضرين في الجنازة.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) قيود كورونا، التي أعلنتها وزارة الصحة الخاصة بهم، حيث تعرض مسؤولون، بمن فيهم الرئيس أردوغان، لانتقادات بسبب ترؤسهم التجمعات في أماكن مزدحمة واستضافة الحفلات الكبيرة في الداخل، وكل ذلك في انتهاك واضح للقيود الوبائية التي يخاطر المواطنون العاديون بدفع غرامات عليها إذا تم القبض عليهم.

فيما حذر مسؤولو الصحة الحكوميون من أن التجمعات السابقة مثل هذه ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أعداد الحالات على الصعيد الوطني.

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