6 أخطاء يقع فيها الوالدين عند تربية البنات

التركيز الزائد على مظهرهن:



الفرط في حمايتهن:



التعنيف بشكل كبير:



الوالدين لا يتفهما مشاعر بناتهن:



- تعليمهن أن يكون عكس طبيعتهن:



- الربط بين قيمتهن وإنجازاتهن:



يقوم الكثير من الوالدين بتربية ابنائهم بطريقة خاطئة وخاصة تربية البنات، التى يجب ان تكون بطرق خاصة جدا نظرا لطبيعتهن الحساسة والعاطفية.يتحدث اليوم "الدستور" مع الدكتور محمود أمين، استشاري الطب النفسي، عن أخطاء يجب على الوالدين تجنبها عند تربية البنات.يجب التأكد من أن الأبناء من البنات يتمتعن بوزن صحي وتغذية سليمة، وعند الشعور بأن وزنهن زائد او نحيف بشكل مبالغ فيه يجب اتباع نظام غذائي مع طبيب مختص وليس مواجهتهن بشكل مباشر ومحاولة فهمهن باللين أنهن يجب أن يهتمن بشكل جسمهن ومظهرهن.أكبر خطأ يقع فيه الأهل هو تعليم الفتيات أنهن أكثر حساسية وضعف من الأولاد، خاصة من الناحية البدنية حيث يبالغ الوالدين في حماية بناتهم، ومنعهن من المشاركة في بعض الأنشطة الرياضية مثل الكاراتيه والألعاب القتالية.لا تكون الفتيات في العادة صريحة مثل الأولاد، فالكثير منهن في سنواتهن الابتدائية يبذلن جهد كبير ليكونن شخصيات مطيعة من خلال محاولة الحفاظ على الطريقة التي يريدها الوالدين والمشكلة في هذه النقطة هي أن الفتيات عندما يقعن في مشكلة يتجهن فورًا لطلب المساعدة من أشخاص غير الوالدين، لأنهن في بعض الأحيان بدلًا من طمأنتهن أو مساعدتهن على حل مشاكلهن ويعنفوهن بشكل كبير.على عكس الأولاد الذين يكون غضبهم وقلقهم أكثر وضوحا فالفتيات المراهقات يجدن الكثير من الضغوطات عليهن، لدرجة أنهن قد يتأقلمن يجب على الوالدين تعليم بناتهن كيفية مواجهة الصعوبات والمشاكل في الحياة والاستماع إليهن وتقديم المشورة وفهم مشاعر الفتيات المتقلبة خاصة في سن المراهقة وطمئنتهن أن كونهن طبيعتهن عاطفية لا ينتقص ذلك من قدرهن، حتى لا يصلن إلى حالة من كبت المشاعر.يعلم بعض الأهل الفتيات أن يكون عكس طبيعتهن مع الناس وأن يتصنعن أمام الناس.تشعر الفتيات بالضغط أكثر من الأولاد بسبب تعداد الوالدين إنجازاتهن ومقارنتهن بغيرهن بل يجب التركيز على نقاط قوتهن وشخصيتهن وبشكل أقل على مواهبهن والتحدث الدائم عن الجوانب الإيجابية في شخصيتهن.