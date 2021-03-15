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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم تأخيره وتفشى كورونا.. أردوغان يشيد ببرنامج التطعيم التركى

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:19 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن امتنانه للعاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد بمناسبة يوم الطب الوطني، بينما أشاد بالعاملين على جهودهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ونقل موقع دوفار الإخباري عن أردوغان قوله: إن تركيا من بين "قادة العالم في حملة التطعيم"، وهي ميزة تُعزى إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد الذين يعملون "بوتيرة لا هوادة فيها".

وأطلقت تركيا حملة تلقيح جماعية في منتصف (يناير) مع لقاح سينوفارم الصيني، مع إعطاء الأولوية لعمال الرعاية الصحية والمعلمين وكبار السن.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الشهر الماضي إن بلاده تعتزم تطعيم 60 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 82 مليونا. وأعلنت الوزارة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تم تطعيم 10 ملايين شخص وتلقي 2.5 مليون حقنتين من اللقاح.

لكن برنامج التطعيم تعرض لانتقادات لأنه بدأ متأخرا ومعدل التطعيم للفرد أقل من نظيره في الغرب عند 1.4 لكل 100 شخص كما سجلت البلاد أكثر من 29000 حالة وفاة، وتجاوزت الحالات 2.8 مليون.

وفقًا لبيان صادر عن الجمعية الطبية التركية، فقد ما لا يقل عن 385 من العاملين في مجال الرعاية الصحية حياتهم في الوباء.

وشهدت تركيا يوم السبت 15.082 حالة جديدة مع ارتفاع معدل الإشغال لوحدات العناية المركزة إلى 62.4 بالمئة.

وفي (يناير) الماضي قالت (وزارة الصحة) إن 20 مليون جرعة إضافية من اللقاح ستصل، لكنها لم تصل بعد.

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