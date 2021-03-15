تعديلات وزارية جديدة فى تركيا وصهر أردوغان فى منصب جديد

من المقرر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعديلًا وزاريًا كبيرًا قبل المؤتمر العادي لحزب العدالة والتنمية الحاكم المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر ألجاري، حسبما ذكرت صحيفة بيرغون التركية.تشمل التغييرات الوزارية قبل المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية في 23 مارس، إقالة وزير الخزانة والمالية الحالي لطفي إلفان، ووزير التجارة روهسار بيكان، ووزير الزراعة والغابات أكرم باكديميرلي، ووزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهرا زومروت سلجوق.وكشف عن هذه التعديلات الوزارية الكاتب التركي " عبد القادر سلفي " المعروف بصلاته الوثيقة بالحكومة، وتأتي هذه التعديلات الوزارية مع انخفاض الدعم العام لتحالف أردوغان الحاكم في مارس إلى 46 بالمائة من أكثر من 50 بالمائة، وفقًا لمتوسط ​​استطلاعات للرأي أجرته 16 شركة استطلاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وتم تعيين نائب رئيس الوزراء السابق إلفان في 10 نوفمبر، بعد استقالة بيرات البيرق، صهر أردوغان، من منصبه وزيرا للخزانة والمالية في خطوة متوقعة وسط تراجع الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار.وقالت صحيفة بيرجون إن ما إذا كان سيعثر البيرق على مكان في الحكومة الجديدة لم يتضح بعد، حيث تشير معظم التقارير إلى منصب في المقر العام لحزب العدالة والتنمية.