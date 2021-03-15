الصين تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، أنها سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي نزولا من عشر إصابات في اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى تسع مقابل عشر حالات في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90049 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.