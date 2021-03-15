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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:27 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، أنها سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي نزولا من عشر إصابات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى تسع مقابل عشر حالات في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90049 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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