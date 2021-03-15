هولندا تقرر وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا حتى 29 مارس

قالت الحكومة الهولندية إنها قررت تعليق التطعيم بلقاح أسترا زينيكا الواقي من فيروس كورونا حتى 29 مارس على الأقل كإجراء احترازي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت الحكومة إن الإجراء، الذي يأتي عقب قرار مشابه من أيرلندا، يستند على تقارير من الدنمارك والنرويج باحتمال وجود آثار جانبية خطيرة.وذكرت السلطات الصحية بالنرويج يوم السبت أن ثلاثة موظفين بالقطاع الصحي كانوا قد تلقوا اللقاح مؤخرا يخضعون للعلاج في مستشفى بعد إصابتهم بنزيف وتجلط في الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.