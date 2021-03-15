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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا.. اشتباكات بين الشرطة ومعارضين للإغلاق قبيل الانتخابات

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:26 ص
اشتباكات بين الشرطة
اشتباكات بين الشرطة ومعارضين
وكالات
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تحولت مظاهرة مناهضة للإغلاق بسبب فيروس كورونا في مدينة لاهاي إلى أعمال عنف، حيث اشتبكت الشرطة مع مئات المحتجين قبل يوم من انطلاق انتخابات عامة تاريخية في هولندا تستغرق ثلاثة أيام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت الشرطة الهولندية إنها اعتقلت نحو 20 شخصًا واستخدمت خراطيم المياه ضد المتظاهرين ومنعت الآلاف من المشاركة في مظاهرة بعد أن رفض المشاركون الالتزام بالقواعد التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الشرطة أن بعض المتظاهرين هاجموا الضباط باستخدام الألعاب النارية، بينما قام آخرون بمضايقة ضابط وركلوا كلب شرطة، كما أطلق أحد الضباط طلقة تحذيرية.

وانضم عدة آلاف إلى احتجاج بعد الظهر ضد إجراءات الإغلاق في ميدان مركزي بلاهاي، على الرغم من السماح لـ 200 شخص فقط بالمشاركة.

ورفض المتظاهرون الانصياع لأوامر الشرطة بمغادرة الميدان، وبعد ذلك قامت الشرطة بتطهير المنطقة.

ومن المقرر أن تشرع هولندا اليوم الاثنين في أول انتخابات لها على الإطلاق تمتد على مدى ثلاثة أيام نظمت خصيصا لتجنب الازدحام أثناء الإغلاق المستمر في البلاد.

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