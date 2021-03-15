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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إغلاق الكنائس القبطية الأرثوذكسية بروما بسبب تفشى كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:35 ص
الأنبا برنابا
الأنبا برنابا
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أعلن الأنبا برنابا، أسقف روما، إغلاق الكنائس القبطية الأرثوذكسية بروما، اليوم الإثنين، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا برنابا، في بيان له، "إنه نظرا لتطور الـوضاع فى إيطاليا بانتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقًا لتعليمات الدولة لمنع التجمعات، قررنا تعليق كافة الخدمات الكنيسة من يوم الإثنين 15 مارس الجاري.

وأضاف: "سوف يتم التواصل معكم من خلال برنامج زووم لمتابعة العظات ومدارس الأحد واجتماعات الشباب ودروس الألحان وكافة الخدمات الأخرى، نصلي جميعًا لكي ما يرفع الرب هذا الوباء عن كل العالم وأن ينعم بالشفاء لكل إنسان مريض".

ومن جهته أعلن الأنبا شاروبيم، أسقف قنا، إغلاق الكنائس في الإيبارشية، اليوم الإثنين، لمدة 20 يومًا بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا شاروبيم، في بيان له، "إنه نظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ورغم التنويه سابقا بإيقاف القداسات في حالات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، لهذا قررنا إيقاف القداسات والخدمات الكنسية بكل أنواعها اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى 3 أبريل المقبل".

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