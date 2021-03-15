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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا.. فوز «حزب الخضر» فى الانتخابات المحلية بولاية بادن فورتمبرج

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:16 ص
حزب الخضر
حزب الخضر
وكالات
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أظهرت نتائج الانتخابات المحلية في ولاية بادن فورتمبرج جنوب ألمانيا وهي من الولايات الصناعية المهمة، تقدما وفوزا واضحا لـ"حزب الخضر".

كما أظهرت تراجعا كبيرا لـ"حزب البديل" (أقصى اليمين) والاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشارة أنجيلا ميركل.

وهذه النتائج لن تغير شيئا في الواقع السياسي الفعلي في الولاية، حيث يتشكل الائتلاف الحاكم من "حزب الخضر" الحاصل على 31% من الأصوات وحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الحاصل على 24% من الأصوات.

وتعد هذه الولاية هي ثاني أغنى ولاية في ألمانيا، وحصول الاتحاد المسيحي الديمقراطي على 25% من الأصوات في بادن فورتمبرج، يعد أسوأ نتيجة في تاريخ المحافظين في هذه الولاية، التي كانت معقلا محافظا حتى 2011.

وبانتصار "الخضر" سيفوز وينفريد كريتشمان (72 عاما) بولاية ثالثة، وهو البيئي الوحيد الذي يحكم ولاية ألمانية.

وبالإضافة إلى التقديرات الأولى، تلوح هزيمة معسكر ميركل في ولاية راينلاند بفالتس المحاذية لفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج، بعدما كان الاتحاد المسيحي الديمقراطي يأمل في وضع حد لثلاثة عقود من هيمنة الحزب الديمقراطي الاجتماعي على هذه الولاية، إذ أن التوقعات تبرز اشتداد المنافسة بين الحزبين، ومن المحتمل فوز رئيسة حكومة المنطقة المنتهية ولايتها مالو دراير بولاية جديدة، حسب "فرانس برس".

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