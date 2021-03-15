«واشنطن بوست» تكشف سبب تجاهل بايدن الاتصال بزيلينسكى

أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن سبب عدم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يكمن في محاولات إقناع الأخير بمحاربة الفساد في بلاده.وحسب مقالة رأي نشرتها الصحيفة، "يحاول البيت الأبيض بهذه الطريقة إقناع رئيس أوكرانيا بمحاربة الفساد المستشري في البلاد، معتقدا أن هذا أمر حيوي لاستقرار الاقتصاد الأوكراني والحفاظ على استقلال كييف الهش".وأشارت الصحيفة إلى أن "زيلينسكي وصل إلى السلطة، ووعد بمحاربة الأثرياء، ومشاكل النظام القضائي والجريمة المنظمة، لكنه غير سياسته بعد ذلك".وكتبت: "أقال الزعيم الأوكراني الإصلاحيين في مكتبه ورئيس البنك المركزي، وأبطأ أيضا الإصلاحات القضائية ومحاربة الأليجارشية، وعلى وجه الخصوص، الإجراءات المتخذة ضد إيغور كولومويسكي، وقد أدى هذا بدوره إلى رفض صندوق النقد الدولي الاستمرار في تقديم القرض البالغ 5 مليارات دولار، والذي بدونه، لن تتمكن الدولة على الأرجح من سداد الديون في النهاية".وأضافت الصحيفة، أن "هذا الوضع أثار قلق حلفاء كييف في الولايات المتحدة، وأن بايدن كان من أشد المؤيدين لاستقلال أوكرانيا عندما كان نائبا للرئيس، وطالب بإقالة المدعي العام الفاسد، وتواصل إدارته الآن هذه السياسة".