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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تظاهر المئات فى سياتل ضد الهجمات على الأمريكيين من أصول آسيوية

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:38 ص
تظاهر فى سياتل
تظاهر فى سياتل
وكالات
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تجمع مئات الأشخاص في مدينة سياتل بولاية واشنطن للاحتجاج على العنف ضد الأمريكيين الآسيويين خلال جائحة كورونا.

وأفادت صحيفة "سياتل تايمز" بأن حشدًا من المحتجين تجمع في هينغ بارك في الحي الصيني الدولي في سياتل للمشاركة في مسيرات تدين الهجمات ضد الأمريكيين الآسيويين.

وتحدث حاكم ولاية واشنطن السابق غاري لوك أول حاكم آسيوي للولاية في المسيرة، ودعا إلى إنهاء العنف ضد المجتمعات الأمريكية الآسيوية.

وقال: "هذا العنف يجب أن يتوقف، لا تجعلونا أكباش فداء".

وأعلن داو قسطنطين المدير التنفيذي لمقاطعة كينج المتزوج من أمريكية يابانية، أنه سيقترح تمويلا كبيرا للتعليم والدعاية لمعالجة الكراهية العنصرية والتحيز في المجتمع المحلي في الميزانية القادمة.

وخاطبت نورويكو ناسو، وهي معلمة أمريكية يابانية تعرضت للهجوم مع صديقها المتظاهرين، وقالت إنها "لا تعتقد أنه تم صياغة القانون بشكل جيد لحماية الناس من جرائم الكراهية.

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