بريطانيا تتجه لتشديد قواعد الاحتجاج

يعتزم برلمان المملكة المتحدة مناقشة قانون جديد من شأنه أن يشدد قواعد تنظيم الاحتجاجات في البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء ذلك بعد أن تعرضت شرطة لندن لانتقادات بسبب تعاملها مع وقفة احتجاجية ليلية تحولت إلى عنف مساء السبت بسبب مقتل امرأة.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن التشريع المقرر عرضه على مجلس العموم يوم الاثنين سيزيد الجدل حول مقتل سارة إيفيرارد 33 عاما التي اختفت في الثالث من مارس بعد عودتها إلى منزلها ليلا عبر متنزه في جنوب لندن واتهم شرطي بقتلها.وبحسب "بلومبرج" سيحد التشريع من استخدام الضوضاء في التجمعات العامة ويفرض ضوابط جديدة على الذين يتجمعون حول مبنى البرلمان.كما يتضمن تدابير من شأنها تعزيز حماية النساء من الجرائم الجنسية وإرغام المدانين بالاغتصاب على قضاء المزيد من عقوبتهم في السجن.