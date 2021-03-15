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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: قمتى مع زعماء الهند واليابان وأستراليا كانت جيدة للغاية

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:09 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القمة التي عقدها يوم الجمعة الماضي مع زعماء الهند واليابان وأستراليا، سارت بشكل جيد للغاية، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

وفي تصريح للصحفيين في البيت الأبيض، قال بايدن في معرض رده على سؤال حول مسار قمة "الحوار الأمني الرباعي" (QUAD): "سارت الأمور على ما يرام وبدا أن الجميع أعجبوا بها كثيرا".

واتفقت دول هذا التحالف خلال أول اجتماع لها على مستوى القمة، على التصدي للتحديات في المحيطين الهادئ والهندي بشكل مشترك.

وانعقدت القمة الأولى للتحالف الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، والذي أطلقت عليه وسائل الإعلام "الناتو الآسيوي"، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وجاء في البيان المشترك لزعماء الدول الأربع: "نحن متمسكون بتفعيل النظام الحر والمفتوح والمبني على قواعد القانون الدولي، لضمان الأمن والازدهار والتصدي للتهديدات في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وخارجها".

كما أكد التحالف أنه يعتزم التصدي "للتحديات المحتملة" في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

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