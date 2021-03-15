المغرب يسجل 305 إصابات و5 وفيات بفيروس كورونا
الإثنين 15/مارس/2021 - 03:06 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 488937 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8723 حالة.
وأكدت المعطيات الرسمية تماثل 392 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 475849 شخصا.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8723 حالة.
وأكدت المعطيات الرسمية تماثل 392 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 475849 شخصا.