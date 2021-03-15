الأردن.. احتجاجات بعد مأساة وفيات مستشفى السلط

أفادت وكالة «رويترز» باندلاع احتجاجات في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، بعد يوم من وفاة 7 أشخاص بالفيروس في مستشفى السلط إثر نفاد الأوكسجين.وأشارت الوكالة إلى احتشاد المئات في الشوارع متحدين حظر التجول ليلا بمدينة إربد شمال البلاد، وفي عدة مدن أخرى منها السلط وأحد أحياء العاصمة عمان.كما تجمع المحتجون أيضًا في مدينة الكرك الجنوبية ومدينة العقبة الساحلية.وكان الديوان الملكي الأردني أعلن على خلفية حادث مستشفى السلط عن إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتكليف مازن عبد الله الفراية وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة.