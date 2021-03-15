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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عرض قطعة نقدية ذهبية أمريكية تقدر بـ15 مليون دولار فى المزاد

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:59 ص
قطعة نقدية ذهبية
قطعة نقدية ذهبية
وكالات
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أعلن في الولايات المتحدة عن عرض قطعة نقود ذهبية أمريكية تقدر قيمتها بما بين 10 و15 مليون دولار للبيع في الثامن من يونيو المقبل، بمزاد ستنظمه دار "سوذبيز".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، هذه القطعة التي تنتمي إلى آخر سلسلة من العملات الذهبية سكّتها الولايات المتحدة عام 1933، ويطلق عليها "دابل إيغل" قد تصبح أغلى عملة معدنية في العالم، متقدمة على الدولار الفضي "فلوينغ هير"، الذي سكّته السلطات النقدية الأمريكية عام 1794، وبيع مقابل 10 ملايين دولار في عام 2013.

ولم يتم تداول هذه العملة الذهبية إطلاقا، إذ إن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت أنهى حينها قابلية تحويل العملة الأمريكية الذهبية.

إلا أن بعض القطع منها ظهرت في سوق هواة جمع العملات، قبل أن تصادرها الاستخبارات الأمريكية، باستثناء قطعة من عملة "النسر المزدوج" كانت موجودة ضمن مجموعة النقود الخاصة بملك مصر فاروق.

وفي عام 1995، اشترى بريطاني من هواة جمع النقود هذه القطعة المعدنية المطلية بالذهب، وبعد معركة قانونية استمرت 5 سنوات، سمح له ببيعها عام 2002 إلى مالكها الحالي المصمم الأمريكي ستيوارت وايتسمان مقابل 7.9 مليون دولار.

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