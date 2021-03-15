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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. الكاثوليك والروم الأرثوذكس يبدأون الصوم الكبير

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:49 ص
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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بدأت كنيستي الروم الأرثوكس والكاثوليكية، الصوم الكبير، اليوم الإثنين، والذى يستمر حتى 2 مايو الجاري، وذلك لمدة 48 يومًا متتالية تنتهي بليلة سبت النور.

وتقيم الكنائس المسيحية، خلال طقس الصوم الكبير، القداسات بشكل يومي، ومع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلي الكنائس قداسين يوميًا.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية تشترك مع نظيرتها الأرثوذكسية في طقوس الصوم الكبير ونظامه، إلى أن عقد المجمع الكاثوليكي عام 1898 وحدد معني الصوم والانقطاع في الكنيسة الكاثوليكية.

وتمنع الكنيسة الكاثوليكية التناول عن اللحوم خلال فترة الصوم الكبير، وينقطعون عن الطعام من 12 منتصف الليل حتى انتهاء القداسات الإلهية.

ويمتاز طقس الصوم الكبير في الكنائس الكاثوليكية إلى جانب إقامة الصلوات والانقطاع عن الطعام، تقام رتب وطقوس خاصة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية منها رتبة درب الصليب.

والصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنائس عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه التناول عن الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب.

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