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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستقبل وطن يكرم «غواصى الخير» بالإسكندرية ويتعهد بدعمهم

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:21 ص
مستقبل وطن يكرم غواصى
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
هبه عويضه
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نظمت أمانة ثان المنتزه بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بقيادة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في المحافظة، احتفالية كبرى لتكريم مجموعة "غواصي الخير"، بقيادة الدكتور رأفت حمزة والكابتن إيهاب المالحي، الذين ساهموا في جهود إنقاذ ضحايا مركب بحيرة مريوط، في حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الحزبية بالمحافظة.

وقدم النائب رزق راغب ضيف الله، في كلمته أثناء الاحتفالية، خالص الشكر والتقدير، نيابة عن المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيس الحزب، إلى مجموعة الغواصين على جهودهم خلال الفترة الماضية وبخاصة في حادثي شاطئ النخيل ومركب بحيرة مريوط، مثمنًا جهودهم، إلى جانب جهود رجال الإنقاذ النهري في انتشال الضحايا وإنقاذ الغرقى، وتعهد بتقديم كامل الدعم لهم.

وأكد ضيف الله أن الغواصين شكلوا ملحمة وطنية لمساعدة أهالينا في منطقة مريوط بعدما تبرعوا بوقتهم وجهدهم لمحاولة انتشال الجثث وإنقاذ المصابين.

وقال المهندس رمضان حسين، إن هذا التكريم يأتي تقديرًا وعرفانا من حزب "مستقبل وطن" وقياداته بجهود غواصي الخير تطوعًا لانتشال ضحايا الغرق سواء في الإسكندرية وغيرها من المحافظات.

وأشار حسين إلى أن الجميع شاهد جهود رجال مجموعة غواصي الخير وانتقالهم إلى أي واقعة على الفور، وهو دور إنساني تطوعي، لخدمة المواطنين ومساعدة جهود الأجهزة التنفيذية لإنقاذ وانتشال جثث الغرقى من الشواطئ.

من جانبه، شكر الدكتور رأفت حمزة، أحد غواصي الخير المتطوعين، قيادات حزب مستقبل وطن على هذا التكريم الذي يعد الأول من نوعه لهم على مستوى جميع الأحزاب، وعلى دعمهم المتواصل للفريق، مشيدًا بدور جميع رجال الفريق على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وأكد أستاذ الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية، بجامعة الإسكندرية أن هذا التكريم يعد استعادة لطاقة فريق غواصي الخير المتطوعين.

وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حادثة غرق مركب بحيرة مريوط أصاب الجميع بالحزن الشديد خاصة أن أكثر الغرقى من الأطفال، مشيرًا إلى أن هذا التكريم جعلنا نشعر بتعاون المسئولين معنا، وتكاتفهم لمنع حدوث حالات الغرق خاصة بالشواطئ، والعمل على زيادة وعي المواطن قبل النزول للبحر، أو استقلال المراكب بالبحيرات.

وأشار إلى أنه بسبب كثرة حوادث الغرق هذا العام أطلقنا عليه "عام الغرقى"، بداية من حادث النخيل، ثم شاطئ الصفوة، والعديد من الشواطئ، والترع، وأخيرًا حادث بحيرة مريوط، وهي حوادث داخل الإسكندرية فقط، بجانب المحافظات الأخرى.

وناشد "حمزة" المواطنين، مع بداية استقبال أعياد شم النسيم وفصل الصيف، بتوخي الحذر واتباع تعليمات منقذ الشاطئ ورايات البحر، حيث لا يمكن نزول البحر عند رفع الراية السوداء، وهو ما يجعل نزول البحر مع هذه التحذيرات، يعرض حياة المواطنين للخطر.

حضر الاحتفالية النائب إيهاب أبوكليلة والنائب السيد جمعة، عضوا مجلس الشيوخ، والنائب سامح السايح، والنائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، والنائب أشرف سردينة، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد مسعد، أمين شباب المحافظة، والكابتن وليد أبوهيسة، أمين مساعد العمل الجماهيري بالمحافظة.
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير
مستقبل وطن يكرم غواصى الخير

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