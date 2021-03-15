اليوم.. محاضرة عن تاريخ السويس بنادى الأدب

دعا قصر ثقافة السويس، المهتمين بتاريخ السويس، لحضور محاضرة بعنوان (السويس بين حقيقة التاريخ وعبقرية الأبداع)، مساء اليوم.واعلن نادي أدب السويس في بيان له، أن قاعة الشاعر كامل عيد رمضان سوف تستضيف في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين راغبي حضور المحاضرة، مع إلالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الماسك الواقى والتباعد لسلامة الحضور.ومن المقرر أن يحاضر المحاضرة المؤرخ السويسي أنور فتح الباب، ويديرها الأديب والروائي مجدي متولي، ويعقب المحاضرة أمسية ابداعات يديرها الشاعر السويسي أحمد رشاد أغا.