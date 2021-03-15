رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب تونسى: نبيل القروى لن يغادر السجن وحزب «قلب تونس» انتهى

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:06 ص
محمد عمار
محمد عمار
وكالات
طباعة
انتشر تسريبًا صوتيًا للنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، قال فيه إنه سيتم فتح ملف «اللوبيينج»، المتعلق برئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، أضاف «عمار»، أن «القروي» من الممكن أن يصدر حكم في حقه بالسجن خمس سنوات في ملف «اللوبيينج».

وتابع في التسجيل المنسوب إليه، والذي رفض تأكيد صحته من عدمها: «قلب تونس انتهى، بعد شهرين لن يكون له وجود، خاصة أنه حزب غير مهيكل، صحيح أن قنوات الاتصال مازالت مفتوحة معهم على أمل أن يوقعوا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، خاصة وأنهم يفكرون في أن تخلفه سميرة الشواشي».

وأضاف: «وجود نبيل القروي في السجن أنهى الحزب.. هناك نواب سيشتريهم فاضل عبد الكافي، وآخرون سيشتريهم فوزي اللومي، فيما سيلتحق آخرون بتحيا تونس على حد تعبيره».

وصرح بأن قاضي التحقيق محمد كمون أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، وهو على علاقة بنادية عكاشة مستشارة الرئيس، على حد قوله.

يذكر أن تسجيلًا أولًا تم تسريبه للنائب عمار، وكان قد نشر على صفحته الرسمية تدوينة لم ينف فيها صحة التسريب بل أقر ضمنيًا بصحته.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-3-2021

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رونالدو يعلن تفوقه على بيليه

عرض قطعة نقدية ذهبية أمريكية تقدر بـ15 مليون دولار فى المزاد

إشبيلية يفوز على ريال بيتيس 1-0 فى الدورى الإسبانى

فريقا «سريع وادى زم» و«المغرب الفاسى» يتعادلان بالدورى المغربى

أيام زمان

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا