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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: التحقيقات مع حاكم نيويورك مستمرة وننتظر نتائجها

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:18 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ينتظر نتيجة التحقيقات مع حاكم نيويورك أندرو كومو المتهم بقضايا تحرش جنسي، للاطلاع عليها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على كومو الاستقالة: "أعتقد أن التحقيق جار، ويجب أن نرى ما سيخرج عنه من نتائج".

يواجه كومو اتهامات بالتحرش الجنسي من قبل سبع فتيات، وتعرض لضغوط حول حجب إدارته لعدد الوفيات بسبب كورونا بدور رعاية المسنين في الولاية.

ويوم الجمعة الماضي، دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، تشاك شومر وكيرستن غيليبراند، والعديد من أعضاء الكونجرس بالولاية، بمن فيهم ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، كومو إلى التنحي.

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