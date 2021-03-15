إشبيلية يفوز على ريال بيتيس 1-0 فى الدورى الإسبانى

فاز فريق إشبيلية على ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل هدف إشبيلية واللقاء الوحيد، مهاجمه المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، واستعاد إشبيلية انتصاراته مرة أخرى في الدوري الإسباني، بعد خسارته في الجولتين الماضيتين أمام كل من برشلونة وإلتشي.ورفع الفوز رصيد إشبيلية إلى 51 نقطة في المركز الرابع بجدول الليجا الإسبانية، بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 42 نقطة في المركز السادس.