حقيقة تنظيم أهالى قرية بدمياط وقفة احتجاجية بسبب انتشار تجارة المخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الإثنين ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن تنظيم أهالي إحدى القرى بدمياط لوقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات بالقرية.وأوضح المصدر أنه استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "أهالي البصارطة بدمياط ينظمون وقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات في القرية"، فقد تبين عدم صحة ما نشر وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية)، طرف ثاني (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وجميعهم مقيمين بقرية البصارطة بدائرة مركز شرطة دمياط، مما أدى إلى تجمع عدد من المواطنين للمشاهدة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وضُبط بحوزتهم عدد 4 "سلاح أبيض"، كما تم ضبط الشخص الذي قام بترويج تلك الشائعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.