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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:54 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الإثنين من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في محاولة للتحرش بإحدى الفتيات، وضبط مرتكب الواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في محاولة للتحرش بإحدى الفتيات.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة خامس المترو من (عاملة بمول تجاري بمنطقة الشروق بالقاهرة) بصحبتها خطيبها (موظف بشركة للتسويق العقارى - مقيم بالجيزة).. وقررت الأولى أنه حال استقلال قطار المترو من محطة البحوث اتجاه محطة عدلي منصور.. وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب فقامت بتصويره باستخدام هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذى قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع بمحل لحوم مجمدة - مقيم بالقاهرة) وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسي، بمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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