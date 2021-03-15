مصدر أمنى ينفى تبادل إطلاق النيران مع عناصر إرهابية بالبحر الأحمر

نفى مصدر أمني صباح اليوم الإثنين صحة ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن الإدعاء باستشهاد فردي شرطة وأربعة مجندين وإصابة ثلاثة ضباط بطلقات نارية خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع عناصر إرهابية بطريق حسن الشاذلي بمحافظة البحر الأحمر، ومصرع عدد 8 عناصر إرهابية خلال تلك المواجهات.وأوضح المصدر أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة.