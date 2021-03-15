فريقا «سريع وادى زم» و«المغرب الفاسى» يتعادلان بالدورى المغربى

تعادل فريقا "سريع وداي زم" و"المغرب الفاسي" بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بملعب مركز الفوسفات بمدينة خريبكه في إطار مباريات الأسبوع التاسع للبطولة الاحترافية لكرة القدم.وبهذا التعادل السلبي، أضاف الفريقان نقطة واحدة إلى رصيدهما، واحتل فريق "سريع وادي زم"، المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، بينما رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، إلى جانب يوسفية برشيد.